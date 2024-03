Μεταναστευτικό - Κρήτη: Συνεχείς αφίξεις ανθρώπων στα Χανιά (εικόνες)

Χανιά

Οι μετανάστες παραμένουν σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης πίσω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Περίπου 200 μετανάστες που έφτασαν τις τελευταίες δύο ημέρες στα νότια των Χανίων θα παραμείνουν σε συνθήκες που δεν είναι οι καλύτερες στα Χανιά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μεταφερθούν σε δομές στην υπόλοιπη χώρα.

Και αυτό ενώ είναι συνεχείς οι αφίξεις μεταναστών με βάρκες και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες καθώς από τον Οκτώβριο του 2023 έχει γίνει φανερό ότι τα νότια παράλια της Κρήτης και ειδικά η Γαύδος αποτελούν τόπο προορισμού των μεταναστευτικών ροών από την βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη.

Το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκαν στην Σούδα οι 91 άντρες μετανάστες που εντοπίστηκαν σε βάρκα νότια της Γαύδου το απόγευμα του Σαββάτου 9/3 και αρχικά είχαν οδηγηθεί στην Αγ. Γαλήνη Ρεθύμνου.

Παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες των λιμενικών δεν βρέθηκε στεγασμένος χώρος για την παραμονή τους καθώς οι κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά είναι ήδη υπερπλήρεις με την φιλοξενία 60 μεταναστών που είχαν εντοπισθεί το πρωί του Σαββάτου 9/3 στην Παλαιόχωρα, ενώ όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, για την μεταφορά τους συνελήφθησαν δύο άτομα 26 και 22 ετών.

Έτσι η μόνη λύση ήταν η παραμονή τους σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης πίσω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Οι Λιμενικοί τους έδωσαν κουβέρτες που διέθεταν από την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την σίτισή τους ανέλαβε ο Δήμος Χανίων.

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η καταγραφή τους και αν και φαίνονται καλά στην υγεία τους εξετάστηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΠΥΥ (ΚΟΜΥ) Χανίων.

Στον ίδιο χώρο θα μεταφερθούν το απόγευμα – βράδυ της Κυριακής 10/3 και οι 35 νέοι μετανάστες που εντοπίστηκαν το πρωί στην Γαύδο.

Η κατάσταση στην Κρήτη έχει πλέον όλα τα χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής κρίσης με περισσότερες από 1.500 αφίξεις από την αρχή του 2024 και με το «βάρος» της διαχείρισης να έχει πέσει στο Λιμενικό του νησιού που είναι ήδη υποστελεχωμένο καθώς από την Κρήτη στέλνονται στελέχη στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται με την Κρήτη να αποτελεί πλέον πύλη εισόδου μεταναστών επιβάλλει την άμεση παρέμβαση τόσο του Υπουργείου Μετανάστευσης όσο και του υπουργείου Ναυτιλίας.

