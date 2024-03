Ηράκλειο

Ηράκλειο: Μυστήριο με τον θάνατο άντρα σε σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο θάνατος του άντρα να οφείλεται σε άλλα αίτια πέραν αυτών που σχετίζονται με τη φωτιά.

-

Άνδρας, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις οκτώ το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο χώρο του σπιτιού ενώ στο σημείο αυτή την ώρα αναμένεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του άντρα να οφείλεται σε άλλα αίτια πέραν αυτών που σχετίζονται με τη φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!