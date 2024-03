Θεσσαλονίκη

Προθεσμία στον άνδρα που μαχαιρώσε μάγειρα για μία μερίδα κοντοσούβλι

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης

Προθεσμία για απολογηθεί την Παρασκευή πήρε από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 55χρονος που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε ουζερί στην Μενεμένη, στις αρχές του μήνα, όταν μετά από διαπληκτισμό τραυμάτισε τον 65χρονο μάγειρα, πλήττοντάς τον με μαχαίρι στην κοιλιά. Αφορμή φέρεται να στάθηκε η δυσαρέσκεια του κατηγορούμενου - θαμώνα του μαγαζιού για την ποιότητα μίας μερίδας κοντοσούβλι που είχε παραγγείλει.

Σε βάρος του 55χρονου, υπηκόου Αλβανίας, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος, συνοδευόμενος από το συνήγορό του, παρουσιάστηκε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των δικαστικών Αρχών.

Κατά πληροφορίες, δηλώνει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με το θύμα του (συμπατριώτης του) για να του ζητήσει συγγνώμη. Ο μάγειρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

