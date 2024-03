Αχαΐα

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το νεογέννητο - Παραμένει στην ΜΕΘ

Το μόλις 30 ημερών βρέφος είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Αποσωληνώθηκε όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του tempo24.news το μωράκι 30 ημερών που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και η υγεία του ε΄λιναι σε καλή κατάσταση.Σε καλή κατάσταση η υγεία του

Όπως έγραψε από το πρωί το tempo24.news το 30 ημερών βρέφος μετέφεραν εσπευσμένα οι γονείς του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων χθες σε βαριά κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος διασωλήνωσαν οι αναισθησιολόγοι του Καραμανδανείου, αφού διαπίσωσαν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Κατόπιν δόθηκε εντολή για μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ όπου νοσηλεύεται.

