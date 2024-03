Ηράκλειο

Κρήτη: Σύλληψη ιερέα που προέτρεπε να πυροβολούνται αδέσποτα και φιλόζωοι!

Η αδιανόητη ανάρτηση του ιερέα στο διαδίκτυο και η μεταμέλεια μετά τη σύλληψη, αλλά και την κατακραυγή.

Συνελήφθη στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, 50χρονος ιερέας καθώς σε ανάρτηση του στο Facebook, προέτρεπε τη διάπραξη εγκλημάτων βίας κατά ζώων και φιλόζωων , με αφορμή την είδηση για την επίθεση που δέχτηκαν πρόβατα σε χωριό του Ηρακλείου, από αγέλη σκύλων.

Ειδικότερα, ο ιερέας συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί έγραψε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο στο οποίο ανέφερε ότι πρέπει να πυροβολούν τα σκυλιά, αλλά και τους… φιλόζωους.

Αυτό είχε ως συνέπεια την έντονη αντίδραση των ζωόφιλων, οι οποίοι και τον μήνυσαν στο αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος ιερέας συνελήφθη και στη συνέχεια με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος.

Μάλιστα υπό την πίεση των έντονων αντιδράσεων ο ιερέας ζήτησε συγνώμη για τα όσα έγραψε ενώ ανασκεύασε την ανάρτηση του, δηλώνοντας ότι «απλά έχει τραυματική εμπειρία από θανατωμένα ζώα».

