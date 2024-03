Θεσσαλονίκη

Παιδική πορνογραφία – Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 36χρονος κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία και βίντεο, στα οποία εμφανίζονταν παιδιά από ηλικίας 6 ετών.

-

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 36χρονος που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα με την κατηγορία ότι κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η δικογραφία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται, κατά πληροφορίες, σε 590 αρχεία εικόνας και βίντεο (συνολικού όγκου 140 GB), πολλά από τα οποία απεικονίζουν παιδιά, ηλικίας 6 έως 13 ετών.

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κατηγορούμενος για να δικαιολογήσει την κατοχή των συγκεκριμένων αρχείων δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα του έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: “Είναι αδιανόητο να λέμε ότι ένα παιδάκι είχε επιλέξει να εκδίδεται για βιοπορισμό”

Εφορία: Όλα τα δεδομένα σε μια εφαρμογή στο κινητό

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ιδεολογικά συμπαγής