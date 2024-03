Κέρκυρα

Κέρκυρα: πήγε να παραδώσει ψάρια και έπεσε νεκρός

Θλίψη από τον αιφνίδιο θάνατο του άνδρα, την ώρα που πήγαινε παραγγελία σε σπίτι.

Τραγωδία συνέβη στην Κέρκυρα με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του την ώρα που πήγε να παραδώσει ψάρια σε σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, ο 60χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Ανεμόμυλου.

Ο άτυχος άνδρας, αμέσως μόλις μπήκε στο σπίτι μίας γυναίκας για να την προμηθεύσει με ψάρια, έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε. Η γυναίκα άμεσα κάλεσε το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 60χρονο που είχε υποστεί ανακοπή.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, για τον άτυχο άνδρα ήταν πλέον αργά, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

