Αρτα

Άρτα - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός εντοπίστηκε ο κοσμήτορας του τμήματος Γεωπονίας

Θλίψη στην επιστημονική κοινότητα από την απώλεια του Κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής Αναστάσιου Τσίνα.

Μεγάλη θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Άρτας έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής Αναστάσιου Τσίνα.

Ο 58χρονος καθηγητής, δεν είχε εμφανιστεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Σχολή κάτι που ανησυχήσει έντονα όλους αφού ήταν από τους πλέον συνεπείς.

Στις τηλεφωνικές κλήσεις δεν απαντούσε και έτσι το μεσημέρι της Παρασκευής από οικεία του πρόσωπα ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Όταν άνοιξαν το σπίτι που διέμενε τον εντόπισαν νεκρό.

Από την έρευνα της αστυνομίας αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και όλα παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια τα οποία θα διευκρινιστούν πλήρως από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

Πηγή: epiruspost.gr

