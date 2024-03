Ηράκλειο

Κρήτη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιό για ναρκωτικά

Ο ένας εκ των συλληφθέντων, έκρυβε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών, στη ρίζα μιας ελιάς στο χωράφι του.

Συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, δύο Έλληνες, πατέρας και γιός, στους οποίους βρέθηκε παράνομο υλικό στα σπίτια τους.

Μετά από έρευνες στις οικίες τους, σε υπαίθριο χώρο – βρέθηκαν ναρκωτικά κρυμμένα στη ρίζα μιας ελιάς - και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

547 γραμμάρια κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα (10.730) ευρώ,

τρείς (3) ζυγαριές ακριβείας,

κυνηγετικό όπλο,

φυσίγγια,

ανιχνευτής μετάλλων,

εννέα (9) κινητά τηλέφωνα,

τέσσερα (4) μαχαίρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

