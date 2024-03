Αχαΐα

Πάτρα: Νεαρός καρναβαλιστής έπεσε σε λάκκο 5 μέτρων (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, για να απεγκλωβίσουν τον νεαρό και να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Από ύψος 5 μέτρων έπεσε 24χρονος νεαρός που είχε έρθει με τους φίλους του για το Καρναβάλι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο νεαρός μπήκε σε χώρο στην οδό Παντοκράτορος πίσω από το ύψος του Αρχαίου Ωδείου, όπου υπάρχουν χόρτα. Ανάμεσα στα χόρτα υπάρχει και ένας μεγάλος λάκκος σαν πηγάδι, αφύλακτος.

Αποτέλεσμα ήταν ο νεαρός να πατήσει μέσα στο λάκκο και να εξαφανιστεί, αφήνοντας άφωνους τους φίλους του οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Επικράτησε πανικός και σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε το νεαρό ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

