Ζάκυνθος: Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 6χρονη κόρη του

Η μητέρα απαίτησε να φύγει ο πατέρας από το σπίτι, όπως και έγινε με συνέπεια τώρα να αναζητείται. Τι είπε το παιδάκι για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε.

Για ασέλγεια σε βάρος της 6χρονης κόρης του κατηγορείται ένας 47χρονος στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, ο πατέρας της ανήλικης φέρεται να έμπαινε το βράδυ στο δωμάτιο του κοριτσιού και το θώπευε, ενώ ο ίδιος αυνανιζόταν. Σύμφωνα με την ένορκη εξέταση της μητέρας του παιδιού, ο φερόμενος δράστης ασελγούσε στο παιδί του τουλάχιστον από τον περασμένο Ιανουάριο έως και τις 5 Μαρτίου.

Όπως υποστήριξε η μητέρα της ανήλικης, η ίδια κατάλαβε περίπου πριν από λίγες ημέρες τι συνέβαινε, ενώ και η 6χρονη μίλησε για όσα εφιαλτικά φέρεται να βίωνε.

Τότε ζήτησε από τον άνδρα της να φύγει από το σπίτι κάτι το οποίο ο ίδιος δέχτηκε. Η μητέρα δεν γνωρίζει πλέον πού βρίσκεται τώρα και πού ακριβώς μένει.

Σε βάρος του υπέβαλε μήνυση, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκων.

