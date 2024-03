Έβρος

Αλεξανδρούπολη – 15χρονος: Έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να βγάλει selfie

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιανόητη τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη, με έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του, μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

-

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, από την είδηση του θανάτου ενός 15χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από τον φωταγωγό του σπιτιού του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

Το δυστύχημα έγινε όταν ο 15χρονος μαζί με τον πατέρα του, ανέβηκαν στην ταράτσα για να κουβαλήσουν μερικά κιβώτια και το παιδί θέλησε να βγάλει μια selfie με την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Πατώντας πάνω στο τζάμι που καλύπτει τον φωταγωγό, αυτό υποχώρησε και το παιδί έπεσε στο κενό, με τον πατέρα του να παρακολουθεί την τραγωδία χωρίς να μπορεί να κάνει το παραμικρό για να την αποτρέψει.

Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τέλος να σημειωθεί ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 15χρονου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την ανείπωτη θλίψη και τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη από την Αλεξανδρούπολη, που βρήκε φρικτό θάνατο προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία με την αγαπημένη του, ασπρόμαυρη φανέλα.



Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα… pic.twitter.com/wzNSWThSdv

— PAOK FC (@PAOK_FC) March 16, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 6χρονη κόρη του

Ισλανδία: “Ξύπνησε” το ηφαίστειο ξανά (εικόνες)

Νοθευμένα καύσιμα – ΑΑΔΕ: Διπλό περιστατικό με επικίνδυνους διαλύτες (εικόνες)