Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μαχαίρι σε ουζερί: “Οι γιατροί μου είπαν ότι αν δεν είχα πάει, σε 3 λεπτά θα είχα πεθάνει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο μάγειρας που δέχτηκε την επίθεση στην Θεσσαλονίκη... για ένα κοντοσούβλι

-

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας μάγειρας σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη από έναν πελάτη που δεν του άρεσε ο τρόπος που είχε ψηθεί το κοντοσούβλι.

Το κρέας δεν φαινόταν φρέσκο κι ο πελάτης αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί, όχι όμως με τον κόσμιο συνήθη τρόπο. Ήταν μεθυσμένος και δεν δεχόταν αντιρρήσεις. Όταν ο μάγειρας επιχείρησε να υπερασπιστεί την φρεσκάδα του χοιρινού, ο πελάτης άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά του σεφ.

Το περιστατικό συνέβη σε ουζερί στην περιοχή της Μενεμένης Θεσσαλονίκης μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων θαμώνων.

«Να τιμωρηθεί, δεν θέλω ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Ότι και να μου προσφέρει δεν μπορώ, δεν μπορώ να τον βλέπω γατί δεν είναι άνθρωπος. Όλη νύχτα δεν κοιμάμαι, με παίρνει ο ύπνος μετά τις 7 το πρωί με τις καμπάνες που λέμε μέχρι 9-10, μέχρι εκεί κοιμάμαι. Παραπάνω όχι, γιατί θα έχω πόνο πάλι. Το περιστατικό, με φωνάζει και μου λέει θέλω να φάω κάτι ελαφρύ. Του λέω ελαφρύ έχω κοτόσουπα, πρασόρυζο. Μετά μου λέει “όχι, από αυτά κανένα ελαφρύ κρέας”. Αν πάμε στο κρέας, έχω της ημέρας κοκορέτσι, έχω κοντοσούβλι. Μου λέει “βάλε μου ένα κοντοσούβλι, και ένα κεφαλοτύρι σαγανάκι και μία πατάτες τηγανιτές. Το κοντοσούβλι το σερβίρω με πιλάφι» ανέφερε ο μάγειρας που δέχτηκε την επίθεση, μιλώντας στο MEGA.

«Ακούω από την κουζίνα να φωνάζει εμένα. Βγαίνω και μου λέει “θα μου πεις το κοντοσούβλι είναι σημερινό ή παλιό;” Λέω είναι σημερινό, χθεσινό δεν έχω. Αρχίζει να μου βρίζει την μάνα, αγριεύεται και λέω “στοπ”’. Είμαι 65 χρονών , επαγγελματίας και δεν θα βρίζεις τη μάνα μου. Αγριεύει, σηκώνεται, αρπάζει το πιρούνι και έρχεται προς το μέρος μου. Αυτός είχε αρπάξει και το μαχαίρι και με κάρφωσε στη κοιλιά. Αυτός είχε παρκάρει το μηχανάκι μπροστά από το μαγαζί και έφυγε… έβριζε. Οι γιατροί μου είπαν “αν δεν είχες έρθει, σε 3 λεπτά θα είχες πεθάνει”» αποκάλυψε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Καρναβάλια: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση με χιλιάδες επισκέπτες (βίντεο)

Εκλογές στη Ρωσία - Θεσσαλονίκη: Ουρές δεκάδων μέτρων για να ψηφίσουν (βίντεο)

Ποσειδώνος: Κίνηση μετ΄ εμποδίων λόγω συσσώρευσης υδάτων