Πάτρα - Καρναβάλι: Χάθηκαν στην παρέλαση 2 κοπέλες ΑμεΑ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση δύο κοριτσιών ΑμεΑ από την καρναβαλική παρέλαση της Πάτρας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά την γνωστοποίηση εξαφάνισης δύο κοριτσιών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι συνοδοί έχασαν τα ίχνη τους λίγο μετά την παρέλαση και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα δύο κορίτσια φορούν καρναβαλικές περούκες.

