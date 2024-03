Δωδεκανήσα

Κως - Διακινητές: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Νωρίτερα είχαν καταφέρει να αποβιβάσουν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών ενώ γίνονται έρευνες από το λιμενικό για τον εντοπισμό τους.

Σκάφος που είχε αποβιβάσει μεγάλο αριθμό αλλοδαπών σε παραλία της Κω εντόπισαν το βράδυ της Κυριακής άνδρες του Λιμενικού, το οποίο δεν σταμάτησε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα της ελληνικής ακτοφυλακής.

Το Λιμενικό διεξάγει έρευνες στο νησί της Κω ώστε να εντοπίσει τους μετανάστες που αποβίβασαν οι διακινητές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις βραδινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ”» ν. Κω, το οποίο μόλις είχε αποβιβάσει ικανό αριθμό αλλοδαπών σε παρακείμενη παραλία.

Ο χειριστής του ανωτέρου σκάφους, στη θέα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιχείρησε αναστροφή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς έναντι τουρκικά παράλια.

Καταδίωξη και σύλληψη

Ακολούθησε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, με τα οποία δεν συμμορφώθηκε και στη συνέχεια το πλήρωμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους.

Οι δύο χειριστές του Τ/Χ περισυνελέγησαν από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους και μεταφέρθηκαν στον λιμένα ν. Κω, ενώ γίνονται έρευνες στην ξηρά προς εντοπισμό των ατόμων που αποβιβάστηκαν.

Από το Λιμεναρχείο Κω, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), του άρθρου 169 του Π.Κ. (Απείθεια), του άρθρου 187 του Π. Κ. (Εγκληματική οργάνωση), του άρθρου 47 του Π.Κ. (Συνεργός), του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο) και του άρθρου 83 Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα) όπως ισχύει, ενώ κατασχέθηκε το μέσο διακίνησης.

