Χαλκίδα: Επιδειξίας πρόσβαλε ανήλικες

Δύο ανήλικα κορίτσια βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον νεαρό επιδειξία.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, υπήκοο Ινδίας, 23 ετών, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν τα κορίτσια, ηλικίας 15 και 16 ετών, στην αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ ο 23χρονος τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα μέσα σε καφετέρια στη Χαλκίδα!

Η αστυνομία έλαβε υπόψη τις περιγραφές και μέσα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατάφερε να συλλάβει το νεαρό επιδειξία, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία.

Πηγή: lamiareport.gr

