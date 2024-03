Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γέμισε χαρταετούς το Σέιχ Σου – Ουρές για σαρακοστιανά εδέσματα (βίντεο)

Με φαγοπότι και μουσική σηκώθηκαν οι χαρταετοί στον Κέδρινο Λόφο, στο Σέιχ Σου

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, δεκάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Καθαρά Δευτέρα με δωρεάν εδέσματα από τον δήμο Θεσσαλονίκης, συνοδεία μουσικών συγκροτημάτων.

Μικροί και μεγάλοι πετάνε τους χαρταετούς στην πλατεία Τσιάρτα, ενώ λίγο παραδίπλα έχει στηθεί ο πάγκος με τα σαρακοστιανά, που έχει γεμίσει από ουρές πολιτών.

Τον ρυθμό δίνουν τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου «Οι φίλοι της Παράδοσης», το χορευτικό νέων καταφυγής Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου, το χορευτικό ενηλίκων Ι.Ν. Αγ. Μαρίνης και ο Λαογραφικός Όμιλος Παπάφη.

Πηγή: Thesstoday.gr

