Θάνατος από φωτοβολίδα στην Κρήτη: Ο 33χρονος ετοιμαζόταν να παντρευτεί

Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για το φοβερό δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας στον Άγιο Νικόλαο.

Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την πόλη του Αγίου Νικολάου αφού το ξέφρενο γλέντι του Καρναβαλιού κατέληξε σε τραγωδία επισκιάζοντας τα γλέντια και τις χαρές των Αποκριών.

Ο θάνατος του 33χρονου Μανώλη Κριτσωτάκη, ενός νέου και επιτυχημένου επιχειρηματία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Νικόλαο, μετά τη λήξη του Καρναβαλιού στη διάρκεια εορτασμού με τη ρίψη φωτοβολίδων έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη με την οικογένεια να βιώνει το αδιανόητο για δεύτερη φορά αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 33χρονος είχε χάσει και την αδερφή του η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο 33χρονος Μανώλης Κριτσωτάκης, ιδιοκτήτης του φούρνου Μυρωδάτη, που κατέληξε ύστερα από μια φωτοβολίδα που ως τώρα φαίνεται ο ίδιος έστρεψε στον εαυτό του προσπαθώντας να καταλάβει γιατί δεν εκπυρσοκροτεί, κατά πληροφορίες από την περιοχή του Αγίου Νικολάου βρισκόταν σε προετοιμασία να παντρευτεί στο άμεσο.

Δυστυχώς όμως, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και τα ξημερώματα Καθαράς Δευτέρας, όταν ο 33χρονος δέχτηκε τη φωτοβολίδα στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το ήπαρ του καθώς η ανάφλεξη της φωτοβολίδας δεν σταματάει παρά μόνο όταν τελειώσει το μπαρούτι που έχει. Λέγεται ότι η μοιραία φωτοβολίδα ήταν κρότου λάμψης αλιευτικού και ήταν παλαιά ή να είχε παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Στο σημείο του τραγικού συμβάντος βρισκόταν με άλλους δύο φίλους έχοντας ήδη ρίξει η παρέα περίπου 10 φωτοβολίδες νωρίτερα σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ η οποία προχώρησε στη σύλληψη των δύο ατόμων και προχώρησε σε κατ' οίκον έρευνες. Tο σημείο που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στον κάθετο πεζόδρόμο της 28ης Οκτωβρίου στη λίμνη του Αγίου Νικολάου όπου είχε καταλήξει η κεφαλή του Καρναβαλιού και θα μπορούσε να είχαν τραυματιστεί και ανυποψίαστοι πολίτες που απλώς διασκέδαζαν.

Τραγική ειρωνεία, είναι το γεγονός ότι ο 33χρονος, είχε τραυματιστεί στα κάτω άκρα με τον ίδιο τρόπο και στο παρελθόν..

Οι άλλοι δύο συνελήφθησαν ενώ ο 33χρονος τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου δεν εφημέρευε χειρουργός και εν τέλει χειρουργήθηκε από τον Διευθυντή με τη βοήθεια γυναικολόγων, ενός ειδικευόμενου που έτυχε να βρίσκεται στο καρναβάλι ενώ έγινε μετάγγιση πολλών φιαλών αίματος.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους δυο άνδρες που βρίσκονταν μαζί με τον 33χρονο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φωτοβολίδες. Δέκα εξ αυτών είχαν πυροδοτηθεί και δύο που δεν ήταν πυροδοτημένες. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: neakriti.gr

