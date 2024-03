Θεσπρωτία

Ναρκωτικά – Ηγουμενίτσα: Σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί

Διπλή έρευνα σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι μετέφεραν μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας και εμπλέκονται σε υπόθεση μεταφοράς χασίς.

Παράλληλα σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, διαδικασία που είναι ανεξάρτητη από την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ηγουμενίτσα για μεταφορά ποσότητας ναρκωτικών που υπερβαίνει τα 100 κιλά και μάλιστα με το περιπολικό όχημα.

Συνελήφθη επίσης ένας Αλβανός υπήκοος που φέρεται να εμπλέκεται στην διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα το οποίο ακινητοποιήθηκε μετά από τροχαίο στην πόλη της Ηγουμενίτσας ενώ ο δεύτερος με τον οποίο βρισκόταν σε κοινή υπηρεσία συνελήφθη στη Σαγιάδα.

Οι δύο αστυνομικοί και ο Αλβανός υπήκοος οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και τελικά μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν θα περάσουν και πάλι την πύλη του δικαστικού μεγάρου το πρωί της Τρίτης.

