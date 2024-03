Δωδεκανήσα

Ρόδος: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της Lufthansa

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους.

Ένα Airbus A330 της Lufthansa που εκτελούσε πτήση μεταξύ Φρανκφούρτης και Ντουμπάι δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ενώ αρχικά επρόκειτο να κατευθυνθεί στο αεροδρόμια του Νταλαμάν της Τουρκίας, το LH630 έκανε στροφή προς τη Ρόδο και πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε με ασφάλεια στο «Διαγόρας».

Πηγή:dimokratiki.gr

