Κιλκίς

Τροχαίο - Κιλκίς: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα στη νέα Εθνική Οδό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στο Κιλκίς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στη νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς στο 26ο χλμ.

Στο ένα όχημα επέβαιναν ένας άνδρας 72 ετών και μια γυναίκα 61 ετών και στο δεύτερο όχημα ένας άνδρας 43 ετών. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κιλκίς.

Πηγή: ΑΜΠΕ

