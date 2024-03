Μαγνησία

Βόλος: Μυστήριο με σορό στο λιμάνι της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στο λιμάνι. Τι ερευνούν οι Αρχές

-

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου, στο άκουσμα της είδησης για τον εντοπισμό σορού το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της πόλης.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Τη σορό περισυνέλλεξε πλωτό σκάφος του λιμεναρχείου, ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του πτώματος.

Η σορός φέρεται να ανήκει σε ηλικιωμένο άνδρα.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Στρατό: Να αλλάξει όνομα η “Καλλιόπη”, να λέγεται “Κούλης” (βίντεο)

Ντένβερ: Αστυνομικοί πυροβολούν ένοπλο άνδρα 36 φορές σε 5 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Νεαρή προαγωγός εξέδιδε 7 ανήλικες σε ξενοδοχεία της Αθήνας