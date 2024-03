Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ληστεία μετά από έναν χρόνο (βίντεο)

Οι αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την ληστεία σε κατάστημα ψιλικών, η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2023.

Μετά από περίπου 1 χρόνο εξιχνιάστηκε ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη.



Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες, που με την απειλή μαχαιριού είχαν αφαιρέσει 1.000€ από το ταμείο. στις πρώτες πρωινές ώρες στις 2-1-2023

Τις κινήσεις τους μάλιστα είχε καταγράψει τότε και το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος.



Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένας από τους δράστες, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να μπαίνει στην επιχείρηση, να απειλεί με μαχαίρι τον υπάλληλο και μεσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αρπάζει τα χρήματα και να εξαφανίζεται, μαζί με τους άλλους 2 δράστες που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Ένας από τους τρεις, όπως διαπιστώθηκε είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, με παρόμοια αδικήματα και ηδη βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

