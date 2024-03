Ηλεία

Κουρούτα: Μυστήριο με νεκρό ηλικιωμένο σε παραλία

Που εντοπίστηκε ο άνδρας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο άνδρας ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης 19 Μαρτίου, στην παραλία της Κουρούτας, στο ύψος του Δημοτικού Κάμπινγκ.

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν περαστικοί, που ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ερευνώνται από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Ήλιδας, ενώ φως στα αίτια θανάτου του ηλικιωμένου, θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

