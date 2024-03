Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε στον σύντροφο της με κουζινομάχαιρο

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση. Η γυναίκα συνελήφθη.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα μία 34χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο σύντροφό της, μετά από καυγά. Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου, όταν μετά από έντονο καυγά μεταξύ του ζευγαριού, η 34χρονη έτρεξε στην κουζίνα του διαμερίσματος και πήρε ένα μαχαίρι οικιακής χρήσεως και κινήθηκε απειλητικά προς τον 35χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να την αφοπλίσει, δέχθηκε χτύπημα στην κοιλιά.

Σύμφωνα με το grtimes, ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ενώ την Άμεση Δράση ειδοποίησε η δράστιδα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 34χρονη στον χώρο αναμονής του νοσοκομείου, όπου και την συνέλαβαν.

