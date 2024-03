Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ροτβάιλερ επιτέθηκε σε φοιτητές (βίντεο)

Τρόμος επικράτησε στο ΑΠΘ όταν ο μεγαλόσωμος σκύλος κυνήγησε και επιτέθηκε σε φοιτητές.

Τρόμος επικράτησε έξω από το κτίριο της Παλιάς Φιλοσοφικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής όταν ένας σκύλος άρχισε να επιτίθεται και να κυνηγάει ανεξέλεγκτα φοιτητές.

Μετά τις 10.30, ο μεγαλόσωμος σκύλος άρχισε να κυνηγάει φοιτητές και κατάφερε να σκίσει τα ρούχα δύο ατόμων. Επικράτησε πανικός, αφού φοιτητές άρχισαν να ουρλιάζουν. Κάποιοι έριξαν νερό στο σημείο.

«Είδα τον σκύλο να έχει ορμήσει στο παιδί, πήγα να τον βοηθήσω. Όρμηξε και σε μένα. Έσκισε το πουκάμισό μου και τα ρούχα του παιδιού. Το παιδί άρχισε να φωνάζει και ο σκύλος έγινε πιο άγριος. Ήρθαν κι άλλοι να βοηθήσουν και σιγά σιγά προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα. Αφήσαμε τον σκύλο να δαγκώσει τα ρούχα και μπήκαμε μέσα στο κτίριο», αναφέρει σε τοπική ιστοσελίδα ο ένας από τους δύο φοιτητές που δέχτηκαν την επίθεση. Ο σκύλος αυτή την ώρα είναι ήρεμος, ενώ έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές. Ο ένας από τους δύο φοιτητές φέρει τραύμα στο χέρι του. Είναι άγνωστο αν πρόκειται για αδέσποτο ή αν ανήκει σε κάποιον, καθώς φέρει κολάρο.

