Έβρος: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών

Για ποια παράβαση ελέγχθηκε αρχικά ο οδηγός του οχήματος, πριν αποκαλυφθούν οι έναντι αμοιβής "συνεπιβάτες" του.

Συνελήφθη αλλοδαπός που μετέφερε στη χώρα εννέα μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα την Παρασκευή το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες οι οποίοι εισέρχονταν χωρίς να φέρουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

