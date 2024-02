Υγεία - Περιβάλλον

Ορεστιάδα - Στρεπτόκοκκος: η κατάσταση της υγείας του 7χρονου

Ο μαθητής που νοσηλεύεται με στρεπτόκοκκο πήγαινε στο ίδιο σχολείο που φοιτούσε και η 9χρονη που έχασε τη ζωή της.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία ενός 7χρονου μαθητή από την Ορεστιάδα, ο οποίος νόσησε από στρεπτόκοκκο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και από εκεί στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύθηκε και βγήκε πλέον σε κοινό θάλαμο.

Πρόκειται για παιδί που πήγαινε στο 8ο Δημοτικό σχολείο, στο ίδιο με την άτυχη 9χρονη μαθήτρια η οποία πέθανε την προηγούμενη Δευτέρα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου είχε μεταφεθεί με επιθετικής μορφής στρεπτόκοκκο. Ο 7χρονος είχε νοσήσει σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν το τραγικό περιστατικό με την 9χρονη και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε άσχημη κατάσταση. Εκεί οι γιατροί έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του και επειδή δεν υπάρχει δυστυχώς ΜΕΘ Παίδων σε όλη την Θράκη και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα, διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΑ, Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ Ελπιδοφόρος Μανταδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Έβρος. Ο κ.Μανταδάκης απάντησε σε όσα διακινούνται στην περιοχή της Ορεστιάδας για το δεύτερο περιστατικό παιδιού που νοσεί σοβαρά από στρεπτόκοκκο και μετέφερε την ευχάριστη είδηση πως “βγήκε από τη ΜΕΘ και είναι σε κοινό θάλαμο πλέον” στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Τόνισε ότι το παιδί είχε αρχικά είχε μεταφερθεί στη Γενική Παιδιατρική Κλινική της Αλεξανδρούπολης, εκεί του παρασχέθηκαν όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες σαν να ήταν σε ΜΕΘ, χωρίς όμως αυτό να είναι το ιδανικό, αφού οι γιατροί αναγκάζονται να καταβάλουν υπέρμετρες προσπάθειες διαρκώς για να σταθεροποιήσουν μια κατάσταση, ώστε να μπορέσει με ασφάλεια μετά το παιδί να μετακινηθεί 3,5 ώρες ως το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

“Ηρωική Ιατρική” χαρακτήρισε τη μέθοδο αυτή ο κ. Μανταδάκης, ο οποίος και περιέγραψε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα Παιδιατρική ΜΕΘ: “Το κόστος“, αυτό εν ολίγοις είναι το πρόβλημα, όμως “το οικονομικό κόστος δεν συγκρίνεται, δεν ζυγίζεται με το κόστος του πόνου ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του“.

Πηγή: evros-news.gr

