Χανιά: Όχημα που επέβαινε οικογένεια “καρφώθηκε” σε τοίχο (εικόνες)

Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβατών.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παρηγοριάς στα Χανιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια, οι γονείς κι ένα παιδί, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο από παρακείμενη οικία.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τρεις επιβαίνοντες στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία των επιβαινόντων δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: zarpanews.gr

