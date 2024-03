Λάρισα

Λάρισα: Άγρια συμπλοκή στη Νέα Σμύρνη

Κατά την διάρκεια του καυγά ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο ένα του χέρι.

-

Σε πλήρη κινητοποίηση βρέθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, 23 Μαρτίου, οι αστυνομικές Αρχές της Λάρισας καθώς υπήρξε σοβαρό επεισόδιο στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πηγές του onlarissa.gr, στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκονται άτομα από τον καταυλισμό των Ρομά. Γίνεται επίσης λόγος για ένα νεαρό άτομο, το οποίο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο ένα του χέρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

