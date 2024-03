Ηράκλειο

Κρήτη - Τροχαίο: Αυτοκίνητο… απογειώθηκε και “καρφώθηκε” σε γυμναστήριο (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς το Παγκρήτιο Στάδιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε στον τοίχο γυμναστηρίου.

Τύχη-βουνό είχε ο 25χρονος οδηγός ο οποίος βγήκε από τις τσαλακωμένες λαμαρίνες χωρίς να έχει τραυματιστεί, ενώ από θαύμα εκείνη την ώρα δεν περνούσαν οχήματα από το αντίθετο ρεύμα.

Ενδεικτικές της σφοδρότητας της πρόσκρουσης οι εικόνες που καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στον εξωτερικό χώρο του γυμναστηρίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο νεαρός άνδρας αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

