Κοζάνη

25η Μαρτίου - Μητροπολίτης Κοζάνης: Ντροπή ότι τρώμε μπακαλιάρο… “για το έθιμο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεσπάθωσε στο κήρυγμα του, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, αναφορικά με την διατροφική συνήθεια των Ελλήνων για την 25η Μαρτίου.

-

Αναφορές στον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου και μάλιστα σε υψηλούς τόνους και με «αιχμές» κατά των πιστών που άκουγαν το κήρυγμα του, έκανε στεκόμενος στην Ωραία Πύλη, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης.

Κλείνοντας το κήρυγμα του, ο Σεβασμιότατος Σερβίων και Κοζάνης, «μέμφθηκε» τους πιστούς που λένε ότι την 25η Μαρτίου «τρώμε μπακαλιάρο “για το έθιμο”», λέγοντας τους ότι είναι πολύ πιο ουσιώδης ο λόγος για την κατανάλωση ψαριών την εν λόγω ημέρα και σχετίζεται με το θαύμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της κυοφορίας του Χριστού.

Όπως ανέφερε ο Μητροπολίτης, «μαλώνοντας» το εκκλησίασμα, η νηστεία για το Πάσχα είναι αυστηρή και επιτρέπεται μόνο κατανάλωση λαδιού, ωστόσο οι Πατέρες της Εκκλησίας θέλοντας να σηματοδοτήσουν και την σπουδαιότητα του γεγονότος και της ημέρας του Ευαγγελισμού της Παναγίας επέτρεψαν στους πιστούς την κατάλυση ιχθύος μόνο για την εν λόγω ημέρα, καθώς και για την Κυριακή των Βαΐων κάθε Σαρακοστής πριν την Μεγάλη Εβδομάδα».

Ο Ιεράρχης αφού τόνισε στους πιστούς πως είναι εκκλησιαστική παράδοση και όχι «έθιμο» η κατανάλωση μπακαλιάρου την 25η Μαρτίου, ολοκλήρωσε το κήρυγμα του και μπήκε στο Ιερό του ναού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ας αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν...

Ο Γκέρεμι ζητά διαζύγιο γιατί τα παιδιά δεν είναι δικά του!

ΑΑΔΕ: Αποκλειστικά ψηφιακή η επαφή με τους φορολογούμενους