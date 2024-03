Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πέταξε πέτρα σε δικαστή επειδή δεν του άρεσε η απόφαση!

Ο άντρας κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, για διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων και για βία κατά δικαστικών λειτουργών.

Mια απίστευτη υπόθεση επίθεσης στην έδρα Δικαστηρίου από παραπονούμενο για την έκβαση δίκης ημεδαπό θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 27η Μαρτίου 2024.

Ενας κάτοικος της Κω, θα καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου κατηγορούμενος για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, για διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων και για βία κατά δικαστικών λειτουργών από δράστη που φέρει αντικείμενο με το οποίο μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη στο πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη.

Κατηγορείται ειδικότερα για το ό,τι την 2α Ιουνίου 2022 στην Κω, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κω, όπου παρίσταντο προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δύο υποθέσεις, οι οποίες συνεκδικάζονταν, με κατηγορουμένη την πρώην σύζυγό του, για το αδίκημα της παραβίασης δικαστικής απόφασης, μετά την απαλλακτική πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας κι ενώ ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, είχε μόλις εκφωνήσει την αθωωτική απόφαση, ερχόμενος στο κέντρο του διαδρόμου του ακροατηρίου, έβγαλε μια ευμεγέθη πέτρα από την τσέπη του και την εκσφενδόνισε από μικρή απόσταση με δύναμη προς την σύνθεση του Δικαστηρίου, επιχειρώντας τοιουτοτρόπως να προκαλέσει σωματική βλάβη σε βάρος των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου, ήτοι της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών (Εισαγγελέως της έδρας) και του Πρωτοδίκη, πλην όμως η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε από λόγους ανεξάρτητους της βούλησής του.

Ειδικότερα η πέτρα, χτύπησε στο προστατευτικό πλεξιγκλάς που βρισκόταν τοποθετημένο στην έδρα του Δικαστηρίου και έθραυσε αυτό, με συνέπεια τον τραυματισμό (από τα θραύσματα) του γραμματέως της σύνθεσης του Δικαστηρίου – για τον οποίο έχει σχηματισθεί έτερη δικογραφία.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο μπορούσε να προκαλέσει στους παθόντες βαριά σωματική βλάβη, συνεπεία της οποίας θα εμποδίζονταν σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιούν το σώμα τους.

Του αποδίδεται ακόμη ότι διατάραξε σοβαρά την συνεδρίαση του Δικαστηρίου, καθόσον συνεπεία της πράξης του διέκοψε τη διαδικασία – συνεδρίαση και επανήλθε εκ νέου, μετά την παρέλευση 25 λεπτών για την εκδίκαση των λοιπών προσδιορισθέντων υποθέσεων.

