Κορινθία

Κόρινθος: Συμπλοκή αστυνομικών με επισκέπτες στο νοσοκομείο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι το δεύτερο συμβάν στο νοσοκομείο, αφού το Σάββατο, 23 Μαρτίου, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους.

-

Ένταση προκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 24 Μαρτίου, στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πήγαν στο νοσοοκομείο ώστε να απομακρύνουν περίπου 20 ρομά γιατί είχε τελειώσει το επισκεπτήριο και έκαναν φασαρία.

Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο μπήκε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Οι ένστολοι επιχείρησαν να το βγάλουν και ξεκίνησε καυγάς ανάμεσα στους άντρες των αρχών και τους Ρομά.

Από την συμπλοκή, ένας αστυνομικός έσπασε την μύτη του.

Δύο εκ των δραστών διέφυγαν. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 27χρονο για το συμβάν.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Μαρτίου, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα Ρομά έξω από το ίδιο νοσοκομείο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας στην “Αρένα”: Η Τουρκία συνεχίζει τον αναθεωρητισμό - Πωλητήριο σε F-4, Mirage 2000 και F-16

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

Καναδάς - Μητσοτάκης: Η παρέλαση, το μήνυμα στους Έλληνες και ο... φρέντο καπουτσίνο με τον Τριντό (βίντεο)