Εύβοια

25η Μαρτίου - Eύβοια: Μητέρα κάνει παρέλαση αγκαλιά με το παιδί της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικά στιγμιότυπα από την παρέλαση στην Εύβοια.

-

Δέος και θαυμασμό στο πανελλήνιο προκαλεί το δίχως άλλο, στιγμιότυπο από τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου που έρχεται από την Εύβοια και συγκεκριμένα από τη μεγάλη παρέλαση στη Χαλκίδα.

Μια μητέρα, ντυμένη με την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά παρελαύνει κρατώντας το μωρό της στην αγκαλιά για να τιμήσει μαζί με το παιδί της, έτσι, την ελληνική επανάσταση.

Με τις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου να λαμβάνουν χώρα σε όλη την Εύβοια, «στο επίκεντρο» της προσοχής βρίσκεται φυσικά η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στη Χαλκίδα.

Πλήθος πολιτών, Χαλκιδέων αλλά και Ευβοιωτών και όχι μόνο, έχουν σπεύσει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα του νησιού για να παρακολουθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και τους μαθητές που μόλις ξεκίνησαν να παρελαύνουν τιμώντας την ελληνική επανάσταση του 1821.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

5η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)