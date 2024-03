Σέρρες

Σέρρες –βία ανηλίκων: Έξι συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 15χρονων

Οι δύο 15χρονοι που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Έξι νεαροί συνελήφθησαν στη Νιγρίτα Σερρών, ύστερα από καταγγελία για ξυλοδαρμό που υπέστησαν δύο 15χρονοι. Το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι έγινε χθες το βράδυ, ενώ τα αίτια, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται να ήταν προσωπικές διαφορές.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο 15χρονοι, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος και δύο 19χρονοι. Οι δύο 15χρονοι που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη (ένας εξ αυτών διώκεται για συνέργεια στην πράξη αυτή). Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι ενήλικες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο (πήραν αναβολή και ήρθη η κράτησή τους).

