Θεσσαλονίκη - Ναρκωτικά: Ελεύθερος χωρίς όρους ο αστυνομικός για τα “σπανακοπιτάκια”

Τα «πιτάκια» και τα «σπανακοπιτάκια», η επέμβαση των «αδιάφθορων» και οι απολογίες των κατηγορούμενων.

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ένας 41χρονος αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 41χρονος υπαρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη ύστερα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν, επίσης, ένας 40χρονος και μία 70χρονη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα ένα άτομο.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε βάρος του αστυνομικού, ενώ από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψαν ύποπτες επικοινωνίες με τον 40χρονο για προμήθειες μικροποσοτήτων ναρκωτικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι δύο άνδρες φαίνεται να χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες αναφερόμενοι στα ναρκωτικά, όπως «πιτάκια» και «σπανακοπιτάκια».

Κατά τη δικογραφία, ο υπαρχιφύλακας φέρεται να συνόδευσε τον 40χρονο στον Δενδροπόταμο, όπου ο δεύτερος προμηθεύτηκε από την 70χρονη μια μικροσυσκευασία με ποσότητα 0,36 γραμμάρια κοκαΐνης. Ακολούθησε η επέμβαση των «αδιάφθορων» και η σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο αστυνομικός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι με τον 40χρονο γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια κι ότι τον συνόδευε για να προμηθευτεί ο συγκατηγορούμενός του ναρκωτικά. Αρνήθηκε δε ότι κάνει χρήση, σε αντίθεση με τον 40χρονο που παραδέχτηκε ότι είναι εξαρτημένος, ενώ η 70χρονη δήλωσε χρόνια τοξικομανής, κάνοντας λόγο για διακίνηση μεταξύ εξαρτημένων.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια επιφύλαξαν την ίδια ποινική μεταχείριση και στους άλλους δύο κατηγορούμενους αφήνοντάς τους ελεύθερους (την ηλικιωμένη με περιοριστικό όρο).

