Αιτωλοακαρνανία: Βιασμό σε φεστιβάλ καταγγέλλει ισραηλινή επισκέπτρια

Πως η Αστυνομία ταυτοποίησε τα στοιχεία του άνδρα, που και εκείνος είχε έρθει από το εξωτερικό για το ίδιο φεστιβάλ.

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε, τον Σεπτέμβριο 2023 σε φεστιβάλ στην Αιτωλοακαρνανία, μία 40χρονη γυναίκα πολίτης Ισραήλ. Η γυναίκα υπέβαλε την καταγγελία της τον Οκτώβριο 2023 σε αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης, όπου τότε βρισκόταν.

Aστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταυτοποίησαν τώρα τα στοιχεία του φερόμενου δράστη, πολίτη Ισπανίας, και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος η γυναίκα στην καταγγελία της ανέφερε ότι ο 32χρονος, τον Σεπτέμβριο του 2023, στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενάντια στη θέλησή της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

