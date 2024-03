Κόσμος

Ισπανία - Πολύνεκρο τροχαίο: Φορτηγό έπεσε σε αστυνομικό μπλόκο! (βίντεο)

Τραγωδία στην Ισπανία, με αρκετούς ανθρώπους να ανασύρονται νεκροί. Πως συνέβη το κακό. Τι έδειξαν οι έλεγχοι για τον οδηγό του φορτηγού.

(Πηγή εικόνας: x/Noticias de Gipuzkoa)

Εξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα, ανάμεσά τους δύο ισπανοί πολιτοφύλακες, κοντά στην Σεβίλλη, όταν φορτηγό έπεσε επάνω σε αστυνομικό μπλόκο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, που αναφέρεται σε δυστύχημα.

Τρεις ακόμη πολιτοφύλακες τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πολιτοφύλακες πραγματοποιούσαν οδικούς ελέγχους ρουτίνας, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, παραπλεύρως της εθνικής οδού, όταν ένα φορτηγό έπεσε επάνω τους.

Seis fallecidos, entre ellos dos guardias civiles, al arrollar un camion un control en Los Palacios (Sevilla)

Otras tres personas han resultado heridas de gravedad

lo que esta sucediendo en los ultimos anos es algo nunca visto, nos han convertido a Espana en un narco estado pic.twitter.com/gFsJ0B18AP — paracetamol ???? Espana en el corazon?? (@EsParacetamol) March 19, 2024

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο οδηγός του, ο οποίος συνελήφθη, δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Το περιστατικό συμβαίνει έναν μήνα μετά τον θάνατο δύο ισπανών πολιτοφυλάκων στην θάλασσα στην περιοχή του Κάντιθ, όταν έμποροι ναρκωτικών έπεσαν με το σκάφος τους επάνω στο περιπολικό της πολιτοφυλακής κατά την διάρκεια καταδίωξης.

?? Los dos guardias civiles muertos en Sevilla pertenecian al GAR de Gasteiz y uno de ellos era de Barakaldohttps://t.co/CG4SO7jAqp — Noticias de Gipuzkoa (@NotGip) March 19, 2024

Η Ισπανία είναι βασική δίοδος εισαγωγής των ναρκωτικών στην Ευρώπη και η Ανδαλουσία, εξαιτίας της γειτνίασής της με το Μαρόκο, κέντρο παραγωγής ρητίνης κάνναβης, μία από τις βασικές πύλες εισόδου ναρκωτικών στο ισπανικό έδαφος.

