Πάτρα: Μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία στο προαύλιο λυκείου

Πως χτυπήθηκε από το ρεύμα ο 17χρονος μαθητής. Η κατάσταση της υγείας του.

Ηλεκτροπληξία υπέστη 17χρονος μαθητής το πρωί της Τετάρτης στο Λύκειο Δεμενίκων, όταν ακούμπησε γυμνό καλώδιο ρεύματος το οποίο εξείχε από εντοιχισμένο “κουτί” στις σκάλες του σχολικού συγκροτήματος.

Ο 17χρονος Ηλίας κατέβαινε εκείνη την στιγμή (ώρα διαλείμματος) μαζί με άλλους συμμαθητές του στο προαύλειο. Και ενώ το κουτί βρίσκεται στο πλάι της κλόιμακας σε ύψος περίπου 1,8 μέτρα, το καλώδιο είχε περιέργως βγει εκτός, ήταν γυμνό και ήταν σε χαμηλότερο ύψος.

Το χέρι του μαθητή το ακούμπησε και ο μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία. Για καλή του τύχη η επαφή με το καλώδιο ήταν αστραπιαία και σε σημείο που απέφυγε ηλεκτροπληξία σε σοβαρό βαθμό!

Ενιωσε το ρεύμα να τον διαπερνά, και να καίγεται το σώμα του. Οι συμμαθητές του τρόμαξαν, ειδοποιήθηκε άμεσα η Διεύθυνση του Σχολείου, οι γονείς του και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Ρίου το οποίο εφημέρευε.

Οι γιατροί του έκαναν όλες τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν έχει υπάρξει βλάβη σε κάποιο όργανο, ευτυχώς όμως όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Μέχρι και το απόγευμα όμως το παιδί παρέμενε στο Νοσοκομείο.

Αναπάντητα τα ερωτηματικά για το πως το καλώδιο βγήκε… εκτός, πότε συνέβη αυτό και πως κανείς δεν το είχε παρατηρήσει.

Σχετική έρευνα κάνει ήδη το σχολείο. Οι γονείς του Ηλία, γνωστοί επιχειρηματίες εστίασης με κατάστημα στην Οβρυά, ήταν σοκαρισμένοι από το γεγονός και σιγουρα θα απαιτήσουν εξηγήσεις.

Ωστόσο αυτό που προέχει είναι ότι το παιδί τους είναι καλά έστω και αν την γλίτωσε από θαύμα.

Πηγή: gnomip

