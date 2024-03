Ηράκλειο

Ηράκλειο - Απάτη: Τον έπεισαν να επενδύσει στην Αγγλία και “έχασε” χιλιάδες ευρώ

Τι κατήγγειλε το θύμα που πείστηκε ότι οι επενδύσεις στην Αγγλία που έκανε θα ήταν επικερδείς.

Νόμισε ότι οι επενδύσεις στην Αγγλία θα του επέφεραν κέρδος, ωστόσο έχασε από τη μια στιγμή στην άλλη 10.000 ευρώ. Ο λόγος για έναν 54χρονο στο Ηράκλειο, ο οποίος πείστηκε από τους επιτήδειους που τον κάλεσαν στο τηλέφωνο να προχωρήσει σε επενδύσεις στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές το θύμα της απάτης, δέχθηκε τηλεφώνημα αγνώστου ο οποίος εμφανίστηκε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακής Εταιρίας στη Μεγάλη Βρετανία. Στη διάρκεια της συζήτησης ο άγνωστος συνομιλητής κατάφερε να πείσει τον 54χρονο να επενδύσει το ποσό των 10.000 ευρώ, πράγμα το οποίο και έγινε.

Πολύ γρήγορα ο καταγγέλλων αντιλήφθηκε ότι τα χρήματά του είχαν εξαφανιστεί και έσπευσε στις αρχές για να αναφέρει το περιστατικό.

