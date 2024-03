Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε σε φορτηγό (βίντεο)

Σπείρα που μετέφερε ναρκωτικά εξαρθρώθηκε από το Λιμενικό.

-

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης, που φθάνει περίπου τα 70 κιλά, εντόπισαν στελέχη της περιφερειακής ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, κατά την διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν σε φορτηγό, στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε φορτηγό όχημα, το οποίο είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο, προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας.

Κατά την διάρκεια του έλεγχου, με την βοήθεια του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ», τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν στο χώρο του φορτίου οκτώ χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν 43 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 48 κιλών και 139 γραμμαρίων.

Επίσης, εντοπίστηκαν άλλες 215 πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 21 κιλών και 260 γραμμαρίων.

Στην συνέχεια οι λιμενικοί συνέλαβαν τον 61χρονο οδηγό του φορτηγού, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής ένας 69χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το Λιμενικό, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεταφοράς των ναρκωτικών.

