Φωτιά στην Αρκαδία

Έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή επίγειες και εναέριες δυνάμεις που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κούτρουφα, του δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συνολικά επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι τώρα κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Κούτρουφα, του δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2024

