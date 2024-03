Λάρισα

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του

Νεκρός στο χωράφι του βρέθηκε ένας άνδρας από τη Λάρισα.

Πέθανε χθες σε ηλικία 68 ετών, κάτοικος Αμπελακίων Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες τον βρήκαν νεκρό οικείοι του σε χωράφι του στην ορεινή κοινότητα, όπου είχε πάει από το πρωί για αγροτικές εργασίες.

Από την περιοχή τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο εφημερεύον ΠΠΓΝΛ, όπου αύριο αναμένεται να γίνει νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνιδιαστικού θανάτου του. Το κακό μαντάτο, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελευθερία”, έγινε αμέσως γνωστό στο χωριό, και σκόρπισε θλίψη και στεναχώρια μεταξύ των συγχωριανών του.

Ο εκλιπών έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης, για τον πράο χαρακτήρα, την εργατικότητα και τα αισθήματα αλληλεγγύης προς κάθε πάσχοντα και αδύναμο συμπολίτη.

Αφήνει πίσω τη μονάκριβη κόρη του, ενώ ο ακριβής χρόνος της κηδείας του αναμένεται να γίνει γνωστός αύριο.

Πηγή: onlarissa.gr

