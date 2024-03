Κοινωνία

Τροχαίο: 19χρονος οδηγός τραυματίστηκε σε ατύχημα

O νεαρός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, (5.26 π.μ.) και ειδικότερα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, πριν την οδό Καραθάνου.

Από το συμβάν που έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο 19χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, όταν αυτό προσέκρουσε πάνω σε άλλα σταθμευμένα οχήματα.

Μάλιστα ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνοντας τον νεαρό και μεταφέροντάς τον στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι λόγω του ότι ένα από τα οχήματα κινείται με υγραέριο χρειάστηκε πυρασφάλεια από την Πυροσβεστική.

