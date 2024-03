Καρδίτσα

Μουζάκι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε συμπλοκή έξω από μπαρ

Η λογομαχία μεταξύ νεαρών, εξελίχθηκε σε συμπλοκή και στον τραυματισμό ενός αστυνομικού που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Απρόσμενη τροπή πήρε η συμπλοκή μεταξύ νεαρών έξω από μπαρ στο Μουζάκι.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι υπεύθυνοι του καταστήματος ειδοποίησαν την Αστυνομία, όταν ξεκίνησε ο καυγάς έξω από το μπαρ.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί οι νεαροί αντιστάθηκαν και υπήρξε συμπλοκή, με έναν αστυνομικό να μεταφέρεται τραυματίας στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου.

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr.

