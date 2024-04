Κέρκυρα

Κέρκυρα: Είχαν φτιάξει εργαστήριο κάνναβης μέσα στο σπίτι τους (εικόνες)

Τα ευρήματα των Αρχών σε σπίτι την Κέρκυρα, τα οποία οδήγησαν σε συλλήψεις.

Εργαστήριο κάνναβης είχαν φτιάξει δύο άνδρες, οι οποίοι και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα.

Μετά από έλεγχο στο σπίτι τους, οι Αρχές εντόπισαν τον εξοπλισμό, ένα δενδρύλλιο και μικροποσότητα κάνναβης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εντοπίστηκε, το Σάββατο (30.03.2024), το βράδυ, σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- αλλοδαπών (28 και 29 ετών), για καλλιέργεια κάνναβης, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, οι -2- αλλοδαποί, είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντός της οικίας όπου διέμεναν, σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάνναβης με την μέθοδο της υδροπονίας, -25,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε συσκευασίες και -1- δενδρύλλιο κάνναβης ύψους -70- εκατοστών.

Προανάκριση για την υπόθεση, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας».

