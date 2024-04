Ημαθία

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Αυτοκίνητο στην Βέροια έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, όπου περίμεναν επιβάτες.

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Πατρίδα Ημαθίας, όπου Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε δύο γυναίκες που στέκονταν σε στάση λεωφορείου.

Το περιστατικό συνέβη στις 9.40 το πρωί, στο 6ο χλμ του οδικού δικτύου που συνδέει τη Βέροια με τη Σκύδρα. Οι δύο γυναίκες, μία 68χρονη και μία 20χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίμεναν στη στάση λεωφορείου, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε πάνω τους Ι.Χ. αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 64χρονο, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματος με συνέπεια αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βέροιας, αλλά και δύο ασθενοφόρα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, από την πρόσκρουση η στάση λεωφορείου καταστράφηκε, ενώ το αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο πλάι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς ο 64χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

