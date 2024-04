Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Χειροπέδες σε άνδρα που απείλησε τη ζωή της γυναίκας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της γυναίκας που οδήγησε στη σύλληψη του συντρόφου της.

-

Στην σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 1 Απριλίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το ζευγάρι καυγάδιζε για άγνωστη αιτία και πάνω στον καβγά, η 43χρονη γυναίκα είδε τον 28χρονο σύντροφο της να την απειλεί με την ζωή της – σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία η γυναίκα.

Ο 28χρονος άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία ενώ θα οριστεί δικάσιμος.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερώνυμος για πατέρα Αντώνιο: “Θα λάμψει η αλήθεια” - “Να πάτε να γλεντήσετε στον γάμο του Κασσελάκη” (βίντεο)

Φωτιά στα Πιέρια Όρη: Στις φλόγες δασικές εκτάσεις (βίντεο)

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ώρες μετά το περιστατικό οι γονείς δεν ήξεραν τίποτα (βίντεο)