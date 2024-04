Πιερία

Φωτιά στα Πιέρια Όρη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Η φωτιά ξεκίνησε την Κυριακή στην περιοχή Σαρακατσάνα και από τα 1100 μέτρα έφτασε μέχρι την κορυφογραμμή στα 1900 μέτρα.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που καίει, για τέταρτη μέρα, στα Πιέρια όρη, μέσα σε χαράδρες και δύσβατες περιοχές.

Υπάρχουν τα λεγόμενα καντηλάκια σε υψόμετρο 1900 μέτρων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν, ωστόσο για την κατάσβεση της φωτιάς. Συγκεκριμένα 150 πυροσβέστες με 36 υδροφόρα οχήματα επιχειρούν στο σημείο, με τη συνδρομή εννέα πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντών.

Χθες κάτοικος της περιοχής, ο οποίος στην αντιπυρική περίοδο, υπηρετεί ως εποχικός πυροσβέστης, στην προσπάθεια του να βοηθήσει, κόβοντας κορμούς για να διασχίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα το δρόμο, τραυματίστηκε στο πόδι.

Μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

